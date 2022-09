Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Moiseè "la faccia triste dell'attacco bianconero". Titolare contro lo Spezia ma in quella posizione di attaccante sinistro che non sembra calzargli propriamente a pennello, ha steccato quella che poteva trasformarsi in una grande occasione. E quando Allegri lo ha richiamato in panchina, Kean ha preso subito la via degli spogliatoi senza passare dalla panchina. Un'immagine che fotografa la delusione del momento.