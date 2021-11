al lavoro alla Continassa, altro che tre giorni di pausa. I due bianconeri, alle prese con infortuni di natura muscolare, stanno lavorando per recuperare quanto prima, per mettersi subito a disposizione alla ripresa del campionato, con la Lazio, sabato 20 novembre.ha confermato le sensazioni diffuse nell'ambiente: per entrambi ci vorrà un po' di tempo in più di quanto previsto (in particolare per Kean), ma per la sfida all'ex Sarri dovrebbero essere abili e arruolabili.De Sciglio ha subito una lesione al bicipite femorale della coscia destra: prognosi di 3-4 settimane. Ha fermato un momento davvero d'oro per l'esterno basso bianconero, che aveva scalato posizioni nelle gerarchie e si era dimostrato di sicuro affidamento.Anche per lui, lo stop in un momento cardine della sua annata. E la Juve deve tornare a contare sul suo attaccante, Morata e Dybala le hanno giocate tutte al rientro dai rispettivi infortuni.