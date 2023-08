Moise, a causa di un leggero infortunio che ne ha limitato la forma fisica, è stato escluso dalla convocazione per la prima partita di campionato. Il giovane attaccante nato nel 2000 è attualmente oggetto di considerazione per la Juventus in termini di cessione, con l'obiettivo di generare entrate finanziarie. Tuttavia, la società torinese è disposta a cederlo solo in circostanze decisive, preferibilmente attraverso una cessione permanente piuttosto che un prestito.Recentemente, ilsi è interessato a Kean, sondando la possibilità di un'acquisizione tramite un prestito con opzione di riscatto fissata a 20 milioni di euro. In controtendenza con questa proposta, la. Inoltre, l'attaccante è stato messo nel mirino anche dal, che è alla ricerca di un sostituto per Mitrovic dopo la sua partenza per l'Arabia Saudita.Le prossime giornate saranno decisive in quanto Kean potrebbe lasciare la Juventus nel corso degli ultimi momenti di questa sessione estiva di calciomercato. Tuttavia, va sottolineato che l'opzione di rimanere in squadra non è esclusa,È importante notare che il calciatore gode dell'apprezzamento da parte dell'allenatore Allegri.