Moisedebutta nel mondo della musica. Su, infatti, è uscito il primo singolo dell'attaccante delladal titolo, prodotto in collaborazione cone pubblicato da. Quella discografica è una sfida tutta nuova per il classe 2000 azzurro, che condivide questa passione anche con il rossonero Rafa: con lui, diventato suo grande amico, si incontra spesso in uno studio di registrazione per sperimentare nuovi linguaggi musicali. I due, inoltre, sono intervenuti di recente nella prima puntata del podcast ideato dallo stesso Kean, in cui hanno discusso delle pressioni derivanti dall'essere un calciatore; insieme a loro anche la show girl Shaila Gatta e il rapper salernitano Capo Plaza.