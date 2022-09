Come racconta Calciomercato.com,è ancora un giocatore della Juve. E le principali ragioni (se non uniche) nell'operazione che si è resa necessaria un anno fa per riportarlo a Torino dall'Everton. Un accordo vincolante e che non ha permesso né al club bianconero né all'entourage del giocatore di trovare una via d'uscita: in scena sta andando il secondo anno del prestito biennale concordato a fine agosto 2021 e costato complessivamente 7 milioni, al termine di questa stagione può scattare l'obbligo per altri 28 milioni più 3 di bonus. Un affare che l'Everton non ha voluto rivedere.