Lavince il derby e può sorridere, sì, ma a metà. Moiseresta ancora un'incognita. Nella gara dello Stadio Olimpico l'attaccante vercellese solo davanti a Milinkovic-Savic ha calciato contro il portiere. Un errore che è l'ultimo di tanti. Dal suo ritorno a Torino Moise non è mai sbocciato nuovamente, nonostante nella sua prima parentesi bianconera sembrava avere decisamente un altro piglio. Il giocaotre però è ancora di proprietà dell'Il cartellino dell'attaccante italiano è ancora di proprietà dell'Everton, il diritto diè fissato a quota. Cifra che come riferisce Calciomercato.com la Juventus al momento non sarebbe disposta a pagare. Tuttavia Moise ha ancora alcune partite davanti per potersi dimostrare, prendersi sulle spalle la Juve e dimostrare il suo valore effettivo. In caso di offerta giusta sicuramente i bianconeri spingeranno per lasciarlo partire, magari anche a gennaio.