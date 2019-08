Kean che vanno (Moise), Kean che vengono (Alan). Come riporta il Corriere dello Sport, mentre le squadre giovanili della Juventus si stanno ritrovando a Vinovo pronte ad iniziare la prossima stagione agonistica, la formazione Under 13 ha accolto Alan Kean. Chi é? Il nipote dell’ex attaccate bianconero Moise, figlio del fratello (stesso padre ma madre diversa) Fadel. Mentre Moise è volato all’Everton per proseguire la propria carriera, il giovanissimo Alan, difensore proveniente dalla Biellese, è pronto ad iniziare la sua a strisce bianconere.