Una nuova pagina, una nuova storia. E chissà quanto diversa dalla precedente.ha preso una decisione che di solito cambia le traiettorie del mercato: ha rotto con l'agenzia, Raiola, in questo caso con l'agente Enzo Raiola, ma non andrà neanche da Rafaela, braccio destro ai tempi di Mino e ora con pieni poteri e tante deleghe. No, ha deciso di virare verso, agente di Leo Bonucci e Juan Cuadrado se restiamo in ambito bianconero. La decisione può essere considerata "a sorpresa": il rapporto con Mino era. Ma l'intrigo da sciogliere quest'estate rischia di essere più ingarbugliato di quanto possa apparire.Kean vive sul filo del rasoio del prossimo mercato della Juventus. I bianconeri hanno tutte le intenzioni di riscattare Moise dall'Everton: c'è un obbligo di mercato, a cifre piuttosto importanti.Kean sta giocando alla grande: nell'ultima parte di stagione è stato tra i migliori, in gol anche con il Rijeka e una seconda parte di annata finalmente alla pari con i big che gli stanno attorno.Intanto capire bene il destino di Moise, poi presentare eventualmente nuove proposte. La Juve valuta tutto, in particolare quelle superiori ai 30 milioni di euro.