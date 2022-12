Moiseè stato uno dei protagonisti dell’ultima parte di stagione prima della sosta Mondiale. Gol e prestazioni convincenti per cancellare le delusioni dell’anno precedente e provare a rilanciarsi in bianconero. Adesso, l’attaccante italiano è chiamato a riconfermarsi e a prendere il posto di Dusani cui tempi di recupero non sono ancora chiari.Oltre il campo, il mercato. Pochi giorni fa è stato ufficializzato il passaggio di Kean dalla scuderia Raiola all’agenzia di Alessandro, che adesso curerà gli interessi del calciatore.. Ad oggi, l’intenzione sarebbe quella di riscattarlo, a maggior ragione se dovesse confermare il rendimento avuto fin qui.Come riporta calciomercato.com, però, non sarebbe da escludere una sua partenza, dopo il riscatto: “ha sempre avuto mercato in Premier League, in passato si era interessato il West Ham e nei prossimi mesi potrebbe arrivare qualche richiesta per il classe 2000:”.