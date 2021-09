"richiamato" dain. "Che fai, il calzolaio? Con sti tacchi..." ha detto il tecnico al giovane attaccante, che durante la sessione mattutina ha tentato un colpo di tacco lisciando la palla. Un gesto che, evidentemente, non è sfuggito al mister, concentratissimo sulla preparazione del big match di domenica sera contro il. Chiesta a tutti, dunque, la massima attenzione, per tornare alla vittoria anche in campionato dopo la positiva trasferta di Champions League contro il Malmö.