Moiseha parlato a dazn dopo la vittoria contro la Roma: ​"La palla è entrata, non ho pensato tanto. Volevo colpirla e mandarla sul secondo palo ed è andata bene.- Il derby andava vinto, oggi la stessa cosa. Ne siamo usciti bene.- Posso giocare un po' dappertutto, mi faccio trovare a disposizione e sempre pronto. Dove mi chiede di giocare gioco.Ritorno da uomo e peso di essere un giocatore importante? Sì, certo. Ho fatto una bella esperienza, mi è servito tanto girare, mi ha aiutato moltissimo. Io sono qua per dare il mio contributo alla squadra, dare il massimo per arrivare fino in fondo, sta solo al lavoro e ci arriveremo".