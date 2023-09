Niente buone notizie. In vista dell'Atalanta, dalla Continassa, non arrivano novità incoraggianti per quanto riguarda la salute di alcuni bianconeri: in particolare diche si è allenato ancora a parte nella seduta di ieri mattina e resta in forte dubbio per la trasferta di Bergamo di domenica contro l’Atalanta. Dopo l'ultimo forfait con il Lecce, a causa del problema alla tibia, resta in attesa e le sue condizioni saranno valutate da qui al weekend. Anche Dusan Vlahovic non si è allenato con il gruppo causa lombalgia, ma va verso il pieno recupero per il prossimo impegno, non uno qualunque, anche e soprattutto per lui.