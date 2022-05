Moise Kean per Leandro Paredes? Questa l'ultima idea che frulla in testa alla dirigenza della Juve, secondo quanto riportato da Alfredopedulla.com. Già riscattato dall'Everton, come da accordi presi la scorsa estate, l'attaccante classe 2000 potrebbe comunque partire, magari per tornare proprio al PSG dove si era messo in bella mostra. Da qui, dunque, l'ipotesi di lavorare per uno scambio con il centrocampista argentino, in scadenza tra un anno, con conguaglio a favore dei bianconeri, che così potrebbero ottenere un buon rinforzo per la mediana - eventualmente arricchita anche con l'ingaggio di Paul Pogba - per poi lasciar partire Arthur e concentrarsi sugli altri ruoli. A breve se ne saprà certamente di più.