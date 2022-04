L'avventura di Moise Kean con la Juventus sembra ai titoli di coda. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport Massimiliano Allegri non è convinto del rendimento fornito dal giocatore in questa stagione e per questo vorrebbe cederlo. Sul giocatore ci sarebbe di nuovo il pressing del Paris Saint Germain che rivorrebbe l'attaccante italiano in rosa.