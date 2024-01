Dove può andare Kean

Il peso a bilancio e l'ipotesi rinnovo

Le reazioni

Sembra clamoroso, eppure è così., vedendo ridursi sempre più i suoi possibili spazi in campo di fronte all'esplosione di Kenan, che a sua volta si aspetta di giocare pur in presenza di Dusan, Federicoe Arek. Attualmente ai box per infortunio, l'azzurro classe 2000 potrebbe quindi accettare volentieri l'ipotesi di un prestito, come suggerito già ieri sera da Sky Sport ( LEGGI QUI ).Kean potrebbe interessare a diverse squadre italiane. La stessa emittente fa i nomi di, che lo aveva già cercato in estate.Nei giorni scorsi si era parlato per lui anche di rinnovo. Come raccontato da Tuttosport, nelle scorse settimane ci sono già stati contatti tra la dirigenza e il suo agente Alessandro Lucci per impostare la trattativa, con il prolungamento che potrebbe arrivare fino al 2027 o al 2028. Al di là della nuova scadenza, l'accordo permetterebbe alla Juve di ammortizzare il peso a bilancio del suo cartellino, dato che il suo acquisto dall'Everton nel 2021 costò complessivamente 38 milioni di euro.L'indiscrezione della possibile partenza di Kean ha subito scatenato anche le reazioni dei tifosi bianconeri. Già dopo la partita di Coppa Italia contro la Salernitana, del resto, in molti avevano ironizzato sul fatto che la Juve avrebbe potuto farne a meno, in presenza di un Yildiz in stato di grazia, mentre ora in molti scherzano sulla coppia che andrebbe a comporre al Milan con Rafa, suo grande amico e compagno di "avventure" musicali; dall'altro lato della barricata, i tifosi rossoneri sembrano essere divisi sul tema...