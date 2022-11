L'autore del gol decisivo,ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della"Non era una partita facile perché giocare qui non è mai facile, dimostrato di essere squadra ma ora pensiamo a domenica."La cosa più difficile di un attaccante è che anche se non arriva al primo pallone non devi scoraggiarti, ho saputo approfittarne con la palla di Adrien, sono rimasto positivo.""Un mio amico l'ha inventato per i giocatori di NFL in America, ora va abbastanza di moda."REAGIRE - "Nonostante i momenti difficili bisogna essere forti, non sempre può andare bene, prima o poi il momento giusto arriva. Il mister mi ha chiesto se stavo bene e da lì abbiamo provato in allenamento.""Noi pensiamo a dare il 100%, sia in casa che fuori, poi per lo scudetto viene da farsi."