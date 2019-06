Come raccontato da Calciomercato.com, blindare Kean e puntarci è una linea guida che Sarri ha sposato pienamente nei primi dialoghi con Fabio Paratici. "Maurizio ritiene che Moise sia una pepita d'oro da non disperdere ma da raffinare tatticamente, adattare al suo calcio lasciandone l'indole da attaccante determinante e spietato", scrive il portale, che sottolinea come l'ok a mantenerlo in rosa sia arrivato: Kean è gradito a Sarri ma soprattutto la dirigenza della Juventus ha ribadito a Raiola la volontà di rinnovare il contratto fino al 2024 con ingaggio che verrà quasi triplicato. Nelle strategie del nuovo allenatore c'è anche Kean, Sarri e la Juve sono d'accordo.