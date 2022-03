Moise Kean a caccia di una chance da protagonista. Come sottolinea l'edizione odierna di Tuttosport, l'attaccante classe 2000 sta approfittando dei giorni di lavoro alla Continassa per prepararsi al meglio in vista di Juve-Inter, con l'obiettivo di convincere Massimiliano Allegri a concedergli una nuova possibilità per mettersi in mostra. Anche per lui, del resto, è chiaro che in questo rush finale di stagione si giocherà il futuro: il 22enne ha preso atto dell'addio di Paulo Dybala (e del fatto che sarà sostituito da qualche altro talento), ma sa anche che a fine stagione il club bianconero proverà a riscattare Alvaro Morata. E se Dusan Vlahovic è una certezza per la squadra di oggi e di domani, il futuro di Kean resta in bilico, anche se rispetto alla prima parte dell'anno il tecnico livornese ha iniziato a guardarlo con più interesse, riservandogli anche diversi complimenti. Che si stia avvicinando per lui il momento della svolta?