Grigoris Kastanos va al Frosinone di Nesta. Come riporta Tuttosport, è stato trovato l'accordo tra il centrocampista cipriota che ha fatto il suo esordio in Serie A con Max Allegri e la squadra dell'ex difensore del Milan e della Nazionale che nella prossima stagione punta alla promozione nella massima serie. Kastanos, 22 anni, ha giocato l'ultima stagione in prestito al Pescara e ora è pronto ad iniziare una nuova avventura in cadetteria.