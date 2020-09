Da ieri è ufficiale il trasferimento di Grigoris Kastanos dalla Juve al Frosinone in prestito. Per il centrocampista classe 1998 si profila dunque un'altra stagione in Serie B dopo quella trascorsa con indosso la maglia del Pescara, e per la sua compagna, la bella Rafaella Pavlou, un'altra chance di visitare qualche scorcio d'Italia. La donna, cipriota come Kastanos, vive tuttora a Limassol dove è un'affermata insegnante di danza, ma durante la permanenza del fidanzato in Abruzzo è stata spesso avvistata in loco, specie a inizio estate, quando ha potuto anche approfittare delle spiagge adriatiche.



