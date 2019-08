La notizia dell’interessamento del Real Saragozza per il centrocampista cipriota Grigory Kastanos deve aver fatto alzare le orecchie anche in Italia. La Salernitana, allenata dall’ex CT della Nazionale Giampiero Ventura, ha chiesto informazioni alla Juventus per un possibile ingaggio del giocatore. La formula sarebbe quella del prestito. Kastanos, stella della nazionale di Cipro, milita nella Juventus Under23. Nella sua esperienza ha già visto il campo della Serie A (con Pescara e Juventus) e del campionato belga. Un suo trasferimento ad una squadra italiana che milita in Serie B assicurerebbe al giocatore di maturare in un campionato competitivo come la serie cadetta garantendo alla Juventus di non perderne di vista la crescita.