Non sarà un mercato 'accelerato', sarà - semmai - un mercato di opportunità. La Juventus non ha fretta di azzannare la preda, di sferrare il colpo, praticamente di acquistare un giocatore. Guarda il mercato come si guarda la vetrina di un negozio: se c'è lo sconto, l'occasione, allora può pensare di farsi avanti. Altrimenti, meglio lasciare ad altri. Ecco perché non si registrano forti novità sul fronte esterni, quello in questo momento più seguito dai bianconeri. I nomi restano sempre gli stessi:. Proprio quest'ultimo sembra il più vicino all'addio. Direzione? Non è ancora dato saperlo.Può essere però la, la prossima destinazione di Rick Karsdorp. Il giocatore ha rotto ufficialmente ogni rapporto con lae ovviamente con, reo di avergli messo la tifoseria contro dopo una brutta prestazione. Ha già ammiccato ai bianconeri ma sa benissimo che Tiago Pinto non lo farà partire a costo zero e con pacco regalo, ancor meno a una rivale come la Juventus. Dunque? Si studiano anche possibilità intriganti, come quella valutata dalla sponda giallorossa: a Trigoria, ecco, piace da tempo Weston McKennie. Che ricambia e che potrebbe pensare di raggiungere l'amico Paulo. Ma la Juve ha altri piani per l'americano: intanto aspetta l'evolversi della situazione Pogba, cioè il recupero dall'infortunio; poi non ha intenzione di fare sconti a nessuno,. Al momento, non ci sono le basi. Per nulla.