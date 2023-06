Nienteper, che si libererà a zero per l'ormai super Saudi League. Secondo Afp e i media sauditi, l’accordo di base è stato già trovato: le parti principali del contratto sono state firmate mentre si aspettano gli ultimi documenti per l’annuncio ufficiale. Il centrocampista arriva a parametro zero dopo che il Chelsea ha deciso di non rinnovare il contratto di un giocatore falcidiato dagli infortuni nelle ultime due stagioni. Kantè avrebbe voluto continuare a Londra e avrebbe anche accettato un rinnovo al ribasso ma i Blues hanno deciso di voltare pagina dopo 7 anni insieme. A convincere il giocatore al trasferimento è stata la proposta clamorosa del neo club di Benzema: 100 milioni all'anno fino al 2025 inclusi i diritti di immagine e diversi accordi commerciali.