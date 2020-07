Sia Inter che Juventus hanno iscritto le stesse priorità per il mercato estivo. L’acquisto di un attaccante, trovare un terzino di primo livello sulla corsia di sinistra e rinforzare il centrocampo. Su questo ultimo punto, è nata un’idea suggestiva in casa nerazzurra riportata nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il profilo in questione è quello di N’Golo Kanté, campione del mondo con la Francia e reduce da una stagione non proprio idilliaca, visti gli stop fisici e un rendimento non al top, che potrebbe indurre Lampard a metterlo sul mercato per una grossa cifra da investire per Kai Havertz. Conte ci ha già lavorato in Blues e sarebbe lieto di riaverlo ai suoi ordini, al pari di Sarri.