La pista che porta la Juventus ad Harry Kane, sembra essere definitivamente tramontata. Il centravanti del Tottenham è stata piuttosto una suggestione, ma le cifre dell'operazione scoraggiano anche i più valorosi. Juve compresa, ma non il Real Madrid. Infatti, come riporta Don Balon, i madridisti sarebbero pronti a mettere sul piatto Gareth Bale e Luka Jovic per convincere gli Spurs a cedere il proprio gioiello.