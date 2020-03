Harry Kane è uno dei giocatori che fanno sognare i tifosi. L'attaccante inglese ha aperto al possibile addio al Tottenham, la Juve è lì alla finestra pronta ad approfittarne se dovesse capitare l'occasione. Intanto, i bianconeri stanno iniziando a pianificare la prima offerta: secondo Tuttosport, ​si parla 150 milioni di euro per il cartellino e 12 all'anno per l'ingaggio. I bianconeri stanno seguendo anche altri profili: Gabriel Jesus del Manchester City, Timo Werner del Lipsia e Mauro Icardi del Psg, che ha il diritto di riscatto fissato a 70 milioni per prenderlo a titolo definitivo dall'Inter.