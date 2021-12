verso un trasferimento in prestito? Non secondo Massimiliano. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match tra, il tecnico ha parlato brevemente anche del giovane attaccante brasiliano arrivato in estate dal Santos, che finora non ha praticamente mai trovato spazio in campo con la prima squadra. Ecco le sue dichiarazioni: "In questo momento non abbiamo preso in considerazione l'ipotesi di un prestito. Kaio è arrivato da tre mesi e mezzo e poi è stato fermo. Avrà il suo spazio e giocherà".