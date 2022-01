1









Kaio Jorge era tornato ad allenarsi in gruppo il 7 gennaio, dopo qualche acciacco. Alla vigilia della partita contro l'Udinese, dopo i 120' della Supercoppa, Allegri aveva aperto alla possibilità di dargli dei minuti nel match al cospetto dei friulani: "i saranno dei cambiamenti: abbiamo giocato 120′ negli ultimi giorni". Risultato: 90' passati in panchina. E sembra che il brasiliano non giocherà titolare nemmeno contro la Sampdoria in Coppa Italia, nonostante le assenze di Kean, Chiesa e Bernardeschi e il turno di riposo che dovrebbe essere concesso a Dybala.



GERARCHIE - La formazione titolare che Allegri manderà in campo contro la Samp dovrebbe vedere davanti Morata e Kulusevski. Insomma, nelle gerarchie Kaio Jorge è l'ultimo e non sembra godere di grande fiducia anche alla vigilia del big match contro il Milan, che suggerirebbe il turnover in un ottavo di Coppa Italia. E invece ancora panchina. Almeno dall'inizio.



MINUTAGGIO - Che Kaio Jorge sia poco considerato non lo si scopre oggi, lo testimoniano i numeri. In una prima parte di stagione in cui la Juventus ha fatto fatica a segnare, perdendo spesso e volentieri Dybala, Morata e Kean a causa di infortuni vari, Kaio Jorge ha racimolato appena 121 minuti. A scalpitare in panchina, insieme a lui, ci sarà anche Soulé, convocato nuovamente dall'Argentina. Se entrasse prima del compagno di squadra, per il brasiliano sarebbe una vera e propria beffa, visto che il giocatore dell'albiceleste è di fatto un U23 aggregato al gruppo di Allegri.



MERCATO - ​Sul fronte mercato, però, tutto tace. Nonostante si siano fatte avanti diverse squadre per dare una chance a Kaio Jorge, anche in prestito, il classe 2002 non dovrebbe comunque lasciare la Juventus a gennaio secondo Tuttosporti