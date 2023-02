Il futuro di Kaio Jorge è ancora tutto da scrivere, con il brasiliano che da quando è arrivato a Torino sta vivendo forse uno dei periodi più negativi di tutta la sua carriera. Su di lui c'è il forte interesse del Cruzeiro, ma stando a quanto emerso nelle ultime ore, Madama vorrebbe evitare di cederlo in prestito per poterlo integrare con la Next Gen.