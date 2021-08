"Non era il risultato che volevamo, ma oggi realizzo un altro sogno, quello di poter lavorare e imparare da questa persona che ammiro molto sia come professionista che ora come persona. "Kaio, dalla preparazione nascono le opportunità".". Questo messaggio, corredato da foto abbracciato con Cristiano Ronaldo, è stato pubblicato su Instagram da Kaio Jorge, nel post Udinese-Juventus.