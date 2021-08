Kaio Jorge non ha partecipato all'amichevole in famiglia di ieri, per lui lavoro personalizzato. Il brasiliano, però, si allena regolarmente in gruppo e a Udine potrebbe fare il suo esordio con la maglia bianconera. C'è molta attesa per scoprire il talento della punta e di quello che potrebbe essere il suo apporto alla causa bianconera. Nel frattempo, Kaio Jorge su Instagram ha pubblicato le foto dell'allenamento odierno.