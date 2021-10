Kaio Jorge ieri contro l'Alessandria ha avuto un buon impatto dentro e fuori dal campo. Ancora fuori condizione, certo, ma come fa notare Tuttosport ha fatto intravedere qualche buono spunto, molto brazileiro, come negli ultimi minuti del derby col Torino che hanno segnato il suo debutto in bianconero sabato scorso. E poi quella lingua italiana già abbastanza imparata, quello spirito e quelle parole mostrate davanti alle telecamere e su Instagram: un ragazzo sveglio, del resto, l'ha definito Max Allegri. E con quella 21 sulle spalle ha tutta l'aria di voler regalare grandi cose alla Juventus.