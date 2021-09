Ancora un po', ancora per qualche tempo.non rientra subito, servono un paio di settimane per rimetterlo a posto e per fine mese potrebbe nuovamente vedersi in gruppo. A raccontarlo è l'edizione online de La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come "il 19enne brasiliano invece, fermo da ormai due settimane per una lesione al retto femorale della coscia sinistra, potrebbe averne davanti ancora altre due prima di tornare disponibile a fine mese con la Sampdoria o per la successiva sfida al Torino".