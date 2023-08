Resta incerto il futuro di Kaio Jorge; il ragazzo infatti apre alla cessione in prestito con il desiderio di trovare minutaggio in Serie A mentre la Juve preferirebbe un altro scenario. Ovvero, riporta, tenere a Torino il brasiliano fino a gennaio, in modo che possa ritrovare la miglior condizione con la Next Gen e magari fare qualche apparizione in prima squadra. Sul giocatore resta concreto l'interesse di Frosinone e Cagliari.