attaccante brasiliano acquistato in questa sessione estiva di mercato dal Santos,La sua avventura con la Juventus non è iniziata nel migliore dei modi: ieri infatti il classe 2002 si è fermato in allenamento e rimarrà probabilmente ai box per almeno un mese a causa di ​una lesione al retto femorale della coscia sinistra. Domani sarà il giorno delle domande dei giornalisti, poi si penserà al recupero per esordire quanto prima con la nuova maglia bianconera.