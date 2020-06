8









Kaio Jorge e la Juventus, un matrimonio che si può fare ma che nasconde ancora qualche ostacolo. I bianconeri non hanno ancora affondato il colpo per l'attaccante brasiliano classe 2002, perché il Santos fa muro sulle cifre: vuole 30 milioni di euro, meno dei 75 previsti dalla clausola, ma comunque tantissimi. Come la Juve anche altre squadre hanno fatto apprezzamenti per il giocatore: Milan, Chelsea e Bayer Leverkusen su tutte. Paratici non molla la presa, ma non vuole spendere troppo. E allora ragiona...



IL COLPO - L'affare si può fare, ma a una condizione: serve un pizzico di fantasia. Lo scrive Tuttosport, che spiega come diverse siano le opzioni da prendere in considerazione: dal prestito biennale con riscatto all'operazione in sinergia con un altro club. Il Santos non sembra intenzionato a porre ostacoli.



GLI ALTRI 2002 - Ma la lista di Paratici non finisce qui. Piace Tommaso Barbieri, terzino del Novara, che qualche mese fa in un allenamento marcò Cristiano Ronaldo. Su di lui anche Inter, Atalanta, Fiorentina e Sassuolo. E piace anche Stefano Piccinini, centrale del Sassuolo che ha già esordito in Prima Squadra. Giovani, giovanissimi, ma con un futuro che sembra scritto. E la Juve c'è.