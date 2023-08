Domanda ricorrente dei tifosi della. Passo indietro: 23 febbraio 2022, l’attaccante gioca con la Next Gen e si infortuna gravemente al ginocchio destro, la diagnosi è delle peggiori per un calciatore: rottura del tendine rotuleo. Passo in avanti: Kaio Jorge è recuperato al 100%. Ad assicurarlo, attraverso un post social, è Amil Henrique, fisioterapista brasiliano che ha seguito il recupero dell’attaccante dal primo all’ultimo giorno. Sempre a stretto contatto, a Torino o in Brasile.In risposta, Kaio Jorge scrive:. Oltre le nubi nere si intravede finalmente il sole. E come per gli eventi atmosferici, non c’è casualità in questo. Il brasiliano ha lavorato duramente in questo lungo periodo e la sua professionalità, così come il suo impegno, sono stati notati e apprezzati dal mondo Juventus, da chi ha visto da vicino i suoi progressi.Adesso, il prossimo obiettivo di Kaio Jorge è quello di tornare in campo, di giocare una partita. Potrà farlo con la maglia della, ma quella della seconda squadra, la. Non c’è bisogno di affrettare i tempi, di certo non dopo tutto il lavoro svolto. A gennaio, poi, si farà un punto della situazione. Prestito o ancora Next Gen?