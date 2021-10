Nella conferenza stampa della vigilia di Juventus-Sassuolo, l'allenatore bianconero Massimiliano Allegri è tornato a fare le stesse affermazioni, o meglio a dare le stesse definizioni, di Kaio Jorge: "Non gioca ancora dall’inizio, ma è un giocatore interessante e bravo, lo ha dimostrato sia col Torino sia con l’Inter. Credo che possa avere un’ottima carriera. È sveglio, tecnico e sa come si gioca a calcio. Si è presentato, ha avuto un infortunio, sta crescendo. Credo possa fare un'ottima carriera. Tiene botta fisicamente ed è sveglio, conosce il calcio e come giocare".