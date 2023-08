Intervistato da Tuttosport dopo la sua "rinascita" in amichevole,ha parlato anche del suo prossimo futuro. Ecco il pensiero del giovane attaccante: "Io vorrei giocare qui, nella. Ma questo non dipende solo da me: devo parlare con la dirigenza e il mister per capire cosa sarebbe meglio per me, se andare in prestito per giocare un po’ di più o rimanere per imparare ancora. Devo ancora aspettare".