Dieci giorni di quarantena, poipotrà unirsi ai suoi nuovi compagni per gli allenamenti. Rientrato già sabato in Italia, la quarantena di Jorge dovrebbe dunque terminare all'inizio della prossima settimana, quella che porterà alla sfida con l'Udinese. Come ci arriva? Non in pessima forma, tranquillizzate pure chi lo teme: Kaio ha infatti giocato tutte le ultime partite del Santos, poiché il campionato brasiliano è ancora nel pieno. Dunque, un po' di ruggine per i viaggi e per la nuova avventura. Ma è già pronto.