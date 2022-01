Come racconta La Gazzetta dello Sport, rispetto alla gara con l’Udinese mancherà Dybala, che Max preferisce far riposare per San Siro, e potrebbe esserci finalmente una chance dal primo minuto per Kaio Jorge: l’attaccante brasiliano, che finora ha racimolato solo 121 minuti, potrebbe prendere il posto della Joya sulla trequarti, con Kulusevski e Bernardeschi a completare il reparto offensivo.