Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, Kaio Jorge può finire nelle trattative per il nuovo attaccante bianconero. E nello specifico per Arek Milik, tornato di attualità in casa Juve essendo anche reduce da un periodo poco felice al Marsiglia. Il club francese non sembra intenzionato a prendere in considerazione l'ipotesi di un prestito, avendo come obiettivo quello di incassare circa 15 milioni di euro dalla cessione dell'ex Napoli: cifra che la Vecchia Signora potrebbe abbassare inserendo nelle eventuali trattative una contropartita tecnica come appunto il giovane brasiliano arrivato in estate dal Santos, che però Allegri non pare propenso a cedere a gennaio.