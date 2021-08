Stavolta sì, stavolta ci siamo.sta per partire, direzione Torino: l'attaccante brasiliano è pronto a decollare dal cuore del Brasile e arrivare alla Juventus. Caselle sarà il primo dei luoghi bianconeri: atterrerà domani mattina, mentre i nuovi compagni suderanno sotto il sole della Continassa per il primo dei due allenamenti in programma.Quando svolgerà le visite mediche? Verosimilmente, ma non ci sono ancora conferme, Kaio svolgerà le visite mediche nella giornata di giovedì, quando dovrebbe essere dunuqe ufficializzata anche il nuovo contratto che lo legherà alla Juventus. Giorni caldi e giorni d'arrivi: il primo è Kaio Jorge.