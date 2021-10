Lavoro personalizzato anche per. Come raccolto da IlBianconero.com, il brasiliano ha svolto un diverso tipo di programma d'allenamento e non ha preso parte all'amichevole della Juventus contro il Chieri. In campo, invece, regolarmente Arthur: il brasiliano ha messo altri minuti nelle gambe dopo la sfida all'Alessandria.Per Kaio Jorge nulla di preoccupante, semplicemente un lavoro differenziato che prosegue. Staremo a vedere se ci saranno sviluppi con l'avvicinamento a Juventus-Roma.