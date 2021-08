è sbarcato in Italia. Prima giornata bianconera per il nuovo attaccante della Juventus, che l'aveva già bloccato a parametro zero per gennaio ma nei giorni scorsi ha trovato l'accordo anche col Santos anticipando il suo arrivo a oggi. Un affare low cost da 3 milioni di euro totali così divisi: 1,5 già pagati al Santos più altri 1,5 da pagare l'anno prossimo, ai quali si aggiunge una piccola percentuale sulla futura rivendita. Per il giocatore è pronto un contratto fino al 2026 da 1,5 milioni a stagione più bonus.