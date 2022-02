1









Kaio Jorge si è accasciato a terra al minuto 23 del match tra la Juventus Under 23 e la Pro Patria, chiamando immediatamente i soccorsi. E' uscito in lacrime e in barella, tenendosi il ginocchio destro. Dalle prime diagnosi dovrebbe trattarsi di un problema al tendine rotuleo. Non una bella notizia per lui e per la Juventus.