Un brutto infortunio: la lesione del tendine rotuleo ha tenutolontano dai campi per oltre un anno. Ora l'attaccante classe 2002 è tornato e per concedergli maggiore spazio, anche per recuperare la forma fisica ottimale, la Juventus ha scelto (insieme al giocatore) di optare per un prestito di una stagione al Frosinone, dove si sta ritagliando sempre più spazio e sta diventando un protagonista. Il contratto del brasiliano con la Juventus però è in scadenza al termine della stagione. Stando a quanto riferisce Calciomercato.com tuttavia la volontà della Juventus, convinta dalla crescita di Kaio, sarebbe quella di rinnovare il contratto del brasiliano ed eventualmente ragionare su un nuovo prestito.