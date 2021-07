Da una parte Manuel Locatelli, dall'altra; sono questi i due obiettivi principali del mercato della Juve. Cherubini e il suo staff sono attivi sul doppio fronte. I contatti con il Sassuolo sono continui e ieri c'è stato un nuovo incontro con la dirigenza neroverde ( QUI i dettagli) per provare a sbloccare la trattativa; nella notte, invece, il presidente del Santos è uscito allo scoperto svelando che c'è una trattativa in corso con la Juve per Kaio.- Già trovato l'accordo con il giocatore per il trasferimento a gennaio a parametro zero dopo la scadenza del contratto con l'attuale club, la Juve sta lavorando per provare ad anticipare l'arrivo del classe 2002 già a inizio stagione pagando un indennizzo.. Le sensazioni sono positive e dalle parti filtra ottimismo: Kaio Jorge e la Juve sono sempre più vicini.