Kaio Jorge, primo vero acquisto della Juventus, è uno dei tanti talenti brasiliani che arrivano in Europa con addosso l'etichetta di "nuovo Pelè, nuovo Neymar" e compagnia. E soprattutto non può essere altrimenti se arrivi dal Santos. Senza voler dare adito a speranze e previsioni sensazionalistiche e al momento troppo difficili da fare, rendiamo conto dell'identikit del 19enne attaccante brasiliano tracciato dal Corriere dello Sport oggi in edicola.



LEITMOTIV - Ciò che sembra caratterizzare Kaio Jorge è soprattutto la velocità. Oltre a quella fisica e tecnica, sul campo, dove coniuga qualità da prima e da seconda punta, quella nel bruciare i tempi. Da quando il suo provino a Villa Belmiro durò poco più di 5 minuti, da quando a soli 15 anni è stato il più giovane giocatore di sempre a segnare nella Copa San Paolo, e da quando l'anno scorso in Coppa Libertadores andò in gol dopo appena 11,4 secondo contro il Gremio. E a proposito di gioventù, ricordiamo che nel 2019 il Mondiale Under 17 fu vinto dal Brasile nel segno soprattutto dei suoi 5 squilli da capocannoniere del torneo. Ora sta per iniziare un nuovo capitolo chiamato Italia. Chiamato Juve.



Queste le parole su Kaio Jorge di Carmine Nunziata, che da c.t. delle giovanili azzurre incontrò sul suo percorso il brasiliano