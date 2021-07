Non si sa ancora se in questa sessione di mercato o a gennaio, ma l’attaccante brasiliano è pronto a vestire un’altra maglia bianconera dopo quella del Santos.La maggior parte dei tifosi non vede l’ora di ammirare le giocate del giovane brasiliano allo Stadium, un po’ perché un attaccante di 19 anni proveniente dallo Stato del calcio spettacolo per eccellenza stuzzica sempre le fantasie degli appassionati, un po’ perché i numeri del classe 2002 parlano già chiaro.- Nel 2018, a 16 anni e 8 mesi, Kaio Jorge debutta in prima squadra col Santos diventando così. Prima di Neymar, per azzardare un paragone. L’anno successivo, lo stesso Kaio trascina l’Under 17 brasiliana allaIl suo club decide quindi di blindarlo immediatamente con una clausola da 50 milioni di euro e un contratto fino al 2021.- Kaio Jorge nel Santos gioca comeI 182 cm per 71 kg non gli consentono di giocare da vero numero 9 d’area, infatti Kaio punta molto sulIn un calcio moderno improntato sulla ricerca degli spazi, KJ sembra muoversi alla perfezione. Spesso viene incontro al pallone per giocare da regista avanzato e lasciare spazio agli inserimenti degli esterni, ma tra le sue abilità spiccano anche la ricerca della profondità e la progressione palla al piede. Non tralasciando comunque l’obiettivo numero uno di qualsiasi attaccante: fare gol.In attesa di avere qualche indicazione in più sul modulo base che Max Allegri ha intenzione di utilizzare, si può dire che al momento nella rosa della Juventus un attaccante con le caratteristiche del brasiliano non c’è.ma in un ipotetico attacco a due potrebbero tranquillamente coesistere col classe 2002. Kaio Jorge verrebbe schierato come seconda punta con Ronaldo o Morata, mentre con Dybala agirebbe da prima punta con la Joya alle spalle.MaJorge e Chiesa potrebbero garantire strappi e progressioni devastanti, col cecchino CR7 pronto a sfruttare i pericoli creati dai compagni.- Allegri ci ha ormai abituati a inserire gradualmente i nuovi acquisti. Ronaldo a parte,. Lo stesso sarà per Kaio Jorge, che a Torino partirà come quarta punta cercando inizialmente di mettersi in mostra nei minuti che il tecnico toscano gli concederà. Intanto avrà la possibilità di allenarsi con alcuni campioni per imparare e crescere ancora.